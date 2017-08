Nel Martí, molesto por el equipo asesor del Pla de Cultura

El diputado autonómico de Més per Menorca Nel Martí se ha mostrado muy crítico con la designación del equipo que, por designación de la Conselleria de Fanny Tur, se encargará de elaborar el Pla de Cultura. En un artículo difundido en las redes sociales, Martí expresa su malestar por el hecho que este equipo no cuente con un solo integrante de Menorca (tampoco de Formentera) y que entre ellos aparezcan algunas de las voces que, desde Mallorca, fueron más críticas con los cargos de la Conselleria de Cultura cuando estaba en manos, precisamente, de Més per Menorca.

En su crítica, Nel Martí menciona explícitamente al articulista Pere Vicenç, quien, siempre según indica el diputado, «se dedicó, de forma obsesiva, a perseguir las vidas personales de todos los cargos vinculados a Cultura propuestos por Més per Menorca». Atribuye esta persecución a que «un determinado lobby mallorquín, reducido y egocéntrico, sentía que había perdido el control de la (su) cultura (balear)».

Además, Martí recuerda que el Govern balear no es competente para elaborar un plan balear de cultura, por lo que si su voluntad es actuar como coordinador debe contar necesariamente con las administraciones que sí son competentes, en este caso los consells. Algo que, dice el diputado, no ha ocurrido como tampoco ha ocurrido con «el mundo cultural de las tres islas (des)afortunadas».

Lamenta que la consellera haya confiado para la definición del Pla de Cultura en un grupo en el cual se encuentra quien «con más agresión verbal y mala fe actuó contra las personas en quien confió y confía Més per Menorca». Se muestra Martí decepcionado con el nuevo equipo de Cultura del Govern.