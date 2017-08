Pons Vila: «En el Govern no querían el 75 por ciento y ahora están encantados»

«Yo no tengo la llave de los presupuestos generales del Estado, pero aún así consigo pequeñas cosas». La senadora por Menorca, la popular Juana Francis Pons Vila, reconoció este lunes que ha sido la coyuntura política lo que ha permitido contar con el 75 por ciento de descuento de residente en los vuelos entre islas, pero recordó que hace solo medio año ya señaló que era «lo más factible, ha sido así y de la propuesta de tarifa plana no sabemos ni cuál es ahora su estado».

Pons Vila aseguró que «el sistema funciona» y que la OSP de la ruta impedirá que «los precios suban por encima de los 30 euros para un residente». Criticó la postura del Govern «que no lo querían, y ahora están encantados». Incluso «se está pidiendo más», en alusión a la ampliación del descuento en los trayectos con la Península. Ante esta expectativa, la senadora señaló que «ya veremos como se negocian los presupuestos del año que viene».

Pons Vila explica que la coyuntura da a Canarias la llave de posibles beneficios para Balears, en parte porque «el PSOE no quiso apoyar los presupuestos». Aun así, considera que «no es bueno mirarnos tanto en Canarias, está en otro nivel, es otra situación, una comunidad ultraperiférica, con más paro y menos PIB». Pons Vila se refiere, en concreto, al nuevo REB. «Espero que se consiga una buena ley, hay cosas difíciles de conseguir, pero siempre hay que pedir mucho. Espero que se llegue a un acuerdo y no acabe en aquello de ‘Madrid me mata’».

En cuanto a las actuaciones que Pons Vila ha realizado en los últimos meses para Menorca, destacó los 250.000 euros para mejoras medioambientales en playas o su moción para encontrar una solución a la ubicación de los futuros juzgados de Ciutadella, para lo que debe haber una propuesta «con todos los requisitos y consensuada». También se ha interesado por el cable eléctrico o la depuradora de Addaia, entre otros.