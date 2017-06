Abaqua no ve margen para rebajar el precio del agua desalada

No hay margen y es innegociable. Si el Ayuntamiento de Ciutadella quiere agua de la desaladora la tendrá que pagar a 1,24 euros por metro cúbico, siempre y cuando el consumo sea de 750.000 metros cúbicos anuales.

Así lo asegura el gerente de la Agencia Balear del Agua (Abaqua), Antoni Garcias, en declaraciones a este diario, quien recuerda que este precio incluye únicamente el coste de producción del agua y no repercute ni la inversión necesaria para la construcción de la planta ni su conexión a la red que se pagará con el impuesto turístico.

«El precio no se puede negociar porque es una cuestión de costes, nos miramos lo que cuesta y sale este precio», afirma. Recuerda que en caso de que se compraran 1,5 hectómetros cúbicos saldría por 0,82 euros, pero el Ayuntamiento no puede consumir esta cantidad ya que la desaladora no está conectada al casco urbano.

Garcias niega tajantemente que discrimine a Ciutadella, imponiendo precios más caros. Tal como informó este diario, el precio ofertado por el Govern es hasta un 43 por ciento más alto de lo que se cobra en algunos municipios de Mallorca. El gerente de Abaqua rechaza la comparación al destacar que el sistema en Mallorca es menos costoso, porque se nutre de las tres desaladoras (Alcúdia, Palma y Andratx), más el agua de dos pozos y una fuente. «Todo va a un sistema general, que después se distribuye a diferentes municipios», y sale a una media de 0,70 euros en invierno y un euro en verano. «Cuanta más agua se desale, más económico es el metro cúbico», apunta.

Asimismo destaca que el Govern no asume los costes extra del sistema de Mallorca (como insinuó PP y UPCM), e incluso ayuntamientos como Palma y Calvià aportan 3,5 millones de euros anuales «para mantener el sistema», asegura.

Es más, afirma que si Ciutadella pudiera consumir 1,5 hectómetros u otros ayuntamientos de la Isla compraran agua desalada (que se podría transportar a través de un camión cisterna) sería más barata que en Mallorca. «No hay ninguna discriminación», sostiene, y recuerda que el precio en Eivissa es de 1,25 euros, con un consumo de 8 hectómetros, y que en Formentera puede llegar a los dos euros.

Solo en consumo eléctrico el coste de producir un metro cúbico de agua desalada es de 60 céntimos, a lo sque hay que añadir el resto de costes asociados por el funcionamiento de la planta. Este precio de por sí ya es superior a los 54 céntimos de media que cobra actualmente Ciutadella a sus vecinos por el recibo del agua, una de las tarifas más bajas de Balears, explica Garcias.