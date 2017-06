Las empresas del puerto de Maó temen que la zona azul ahuyente a los clientes

La implantación de los aparcamientos de pago en el puerto de Maó no ha sentado nada bien a las empresas que trabajan en la zona. Temen que la medida disuada a la clientela, aseguran que perjudica a sus trabajadores y critican que no haya alternativas para poder estacionar gratis cerca.

La asociación de comerciantes y restauradores es la más contundente en su rechazo. «Nos perjudica». Así se expresa su presidente, Omar Carballo. «En el puerto hay poca accesibilidad, y si ahora se tiene que pagar, nos machaca más». Carballo considera que las cafeterías se verán muy perjudicadas, «por un café que vale 1,20 euros, no van a pagar por aparcar, la gente viene en coche, y además no tenemos ni las escaleras mecánicas ni el ascensor de Rochina».





