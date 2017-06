Los municipios de Mallorca pagan por el agua desalada hasta un 43% menos que Ciutadella

La Agencia Balear del Agua (Abaqua) vende el agua desalada a varios municipios de Mallorca hasta un 43,5 por ciento más barata de lo que le pide al Ayuntamiento de Ciutadella. Así lo ha desvelado el concejal de UPCM, Joan Triay, tras la reunión que la oposición mantuvo este jueves con el equipo de gobierno para tratar la oferta del Govern para vender agua desalada a 1,24 euros el metro cúbico.

Triay pone como ejemplo hasta cuatro municipios de Mallorca (Pollença, Marratxí, Inca y Puigpunyent) que compran agua a un precio que oscila entre los 0,65 y 1 euros el metro cúbico, la mayoría por volúmenes inferiores a los 750.000 metros cúbicos que es lo mínimo que tendría que consumir Ciutadella de la desaladora si se firmara el convenio.

Triay no entiende esta discriminación por parte del Govern, y que éste no quiera asumir ningún coste, como sí hace en Mallorca. Pone como ejemplo que en la isla vecina cuando se acuerdan los precios se aplican generalmente precios redondos, y en cambio en Ciutadella «los precios son con 3 decimales» (1,238 euros para ser exactos), lo que evidencia que en el caso de Mallorca son precios pactados, y no el resultado de la división de costes por los metros cúbicos consumidos, como pasa en Ciutadella.

Tampoco entiende por qué en Ciutadella se trata de una tarifa única y en Mallorca se diferencia entre precios más baratos en invierno (0,70 euros) y más caros en verano (1 euro).

Con todo, pide al Ayuntamiento (en una moción que se debatirá en el pleno de este mes) que negocie con el Govern rebajar el precio y lograr una tarifa «razonable» en unas condiciones «equitativas» a las de Mallorca, y que no pasen del 0,70 euros en invierno y del euro en verano.

Recuerda al Ayuntamiento que «no estamos obligados a consumir agua desalada a cualquier precio» y que puede utilizar esta baza ante el Govern. De hecho, Alcúdia pese a tener una desaladora no consume agua desalada.

El PP ve las cosas de forma similar. Considera que 1,24 euros es «un precio muy elevado», explica la concejal Asunción Pons, que recuerda que después este recargo repercutirá a los ciudadanos, con la correspondiente subida en el recibo del agua, por lo que pide estudiar bien la situación y negociar el precio a la baja. También lamenta las diferencias con Mallorca y no entiende porque el Govern no asume parte del coste, como hace en la isla mayor.

Ambos partidos anuncian que si no se logra una rebaja del precio no apoyaran la operación con la que el Ayuntamiento pretende comprar 750.000 metros cúbicos de agua desalada para abastecer las urbanizaciones de Cala en Bosc, Son Xoriguer, Cap d’Artrutx, Son Carrió y parte de Cala Blanca a partir de 2018.