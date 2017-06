El vertedero de Milà se enfrenta a una multa por deficiencias en la depuradora

El vertedero de Milà sigue sin dar tregua a sus gestores. Arrastran problemas pasados que apuntan ahora a posibles sanciones. La Comisión Balear de Medio Ambiente ha dado un tirón de orejas al Consorcio de Residuos y Energía con el inicio de un expediente sancionador por un tratamiento de los lixiviados (las aguas contaminantes del vertedero) que no es suficiente ni correcto. El organismo público acordó en su sesión de abril iniciar el procedimiento por la «posible comisión de una infracción grave» al incumplir las condiciones establecidas para el tratamiento de estos líquidos.

La depuradora no ha dado nunca el rendimiento que debería, por lo que «los lixiviados no reciben el tratamiento suficiente», asegura la Conselleria de Medio Ambiente, conocedora, asimismo, de que administración y gestora están trabajando para solucionarlo. Así lo confirman también desde el organismo insular al aseverar que están dedicando todos sus esfuerzos en mejorar la depuración de estos líquidos. Empiezan a dar sus frutos, a pesar de su complejidad. Llevan unos meses en que la depuradora cumple con los parámetros exigidos, no obstante, aún no se ha dado traslado al Govern al estar en fase de pruebas. Y el Ejecutivo autonómico se ha hartado de esperar.





