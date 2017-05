Robadones en venta, otro golpe para Amics de la Mar

Los actuales propietarios de la antigua cantera de Robadones, donde Amics de la Mar tiene almacenadas alrededor de 130 barcas de distinta tipología, han puesto a la venta este espacio. Hace ya más de un año, en septiembre de 2016, que la propiedad comunicó a la entidad su intención de deshacerse de este peculiar enclave, una antigua cantera cubierta, en la carretera entre Maó y Es Castell, en la que las embarcaciones disponen de un microclima que ayuda a que no se estropeen pero que tampoco está acondicionada para su correcta conservación y exposición.



Hasta hoy la asociación que preside Tòfol Mus no tiene noticia de que Robadones tenga compradores interesados o de que se haya efectivamente vendido. Cuando eso suceda «esperamos poder compartir el espacio con los nuevos propietarios», señaló este martes Mus, quien recuerda que la cantera está declarada Bien de Interés Cultural, por lo que la protección del patrimonio marítimo encajaría con esos usos culturales.



El conseller menorquín de Cultura y Educación, Miquel Àngel Maria, visitó este martes Robadones. El objetivo era conocer las barcas que allí se almacenan así como su estado y condiciones, y mantener un contacto con la junta directiva de Amics de la Mar. Un encuentro al que ambos, Maria y Mus, restaron importancia. El conseller no realizó ningún comentario sobre la visita, la posible venta de la cantera y el futuro de las embarcaciones que, según recordó Mus, «es un patrimonio que pertenece a Menorca, nosotros somos los depositarios».