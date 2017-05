Uns 230 policies vigilaran les festes de Sant Joan d'enguany

Uns 230 agents, entre Policia Local, Policia Nacional i Guàrdia Civil vetllaran per la seguretat de les festes de Sant Joan d’enguany. Així ho han posat damunt la taula en la darrera Junta de Seguretat celebrada el matí d’aquests dimecres a l’Ajuntament de Ciutadella.

D’aquests 110 seran policies locals, dels quals 51 són de Ciutadella, 47 de la resta de Menorca i 12 policies tutors de Mallorca. A més es contaran amb els 90 efectius de la Policia Nacional, entre ells els 60 que hi ha destinats a Ciutadella més un reforç de 30 de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) que vénen de Mallorca. A més hi haurà una trentena de guàrdies civils que s’encarregaren de la vigilància del port i les carreteres, a més d’un equip de reforç que ve de Salvament Marítim i una barcassa de la Guàrdia Civil per incrementar la vigilància al port de Ciutadella.

Al dispositiu de seguretat s’han d’afegir els 51 voluntaris de Protecció Civil, dels quals 35 vénen de Mallorca (10 més que l’any passat), 10 són de Ciutadella i altres 6 de la resta de Menorca.

A la reunió, presidida per l’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, han assistit la delegada del Govern a Balears, Maria Salom i la consellera balear d’Administracions Públiques, Catalina Cladera, a més de representants dels diferents cossos de seguretat. Tant Gomila, Salom com Cladera han destacat l’esforç compartit que fan totes les administracions per dotar dels suficients recursos per garantir la seguretat de les festes.

A tots aquest dispositiu cal sumar els voluntaris de Sant Joan (que de moment s’han inscrit una trentena) i les 70 persones que contractarà l’Ajuntament com informadors i que també s’encarregaran del comptar i controlar els accessos dels principals actes. En aquest sentit cal recordar que el Pla Director i els plans d’autoprotecció del Caragol des Born i dels Jocs de Pla limiten l’aforament i quan estigui ple no deixaran passar a ningú més. Al primer toc es limita a 1.200 persones, al Caragol des Born a 27.500, i als Jocs des Pla (tant matí com capvespre) a 28.500 persones.