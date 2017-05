Los juzgados de la Isla, sin refuerzos ante los juicios por las cláusulas suelo

Los juzgados de Menorca no recibirán, de momento, refuerzos de personal ante la presumible avalancha de casos ocasionados por las cláusulas suelo que se ocasionará durante los próximos meses, Según confirmaron este martes a «Es Diari» fuentes judiciales, la única medida que se tiene previsto ejecutar en la Isla ante este posible escenario es la especialización de dos de los juzgados ya operativos: el número 3 de Maó y el número 1 de Ciutadella.



Será a partir del próximo jueves 1 de junio cuando los casos abiertos en Menorca relacionados con las cláusulas suelo se estudien solamente en los dos tribunales citados. Sin embargo, el juzgado número 3 de Maó y el número 3 de Ciutadella no atenderán este tipo de procesos en exclusiva, ya que seguirán gestionando otro tipo de pleitos. Eso sí, se tiene previsto que en caso de acumulación de litigios de carácter hipotecario ambos tribunales puedan derivar los otros procesos a juzgados cercanos para compensar.



De hecho, Menorca será la única isla de Balears que tendrá dos juzgados especializados en estos procesos. En Eivissa se encargará el juzgado número 2 y en Palma de Mallorca este tipo de tarea recaerá en el juzgado de primera instancia número 17.





Mallorca tendrá, en cambio, cinco funcionarios más



Los juzgados de Menorca no dispondrán de refuerzos para afrontar la llegada de los casos relacionados con las cláusulas suelo. Al menos, de momento. Algo que no ocurrirá, por ejemplo, en Mallorca. Así, a la espera de la evolución que experimente el trabajo acumulado en el juzgado de instancia número 17 de Palma, se ha confirmado la llegada a dicho tribunal de un juez en prácticas -que podrá ser sustituido por un juez de adscripción territorial u otro en comisión de servicios-, un gestor, dos tramitadores y un auxiliar; cinco nuevos funcionarios en total.



El cálculo inicial del número de procesos de este tipo que se podrían generar en Palma de Mallorca se sitúa en los 500 litigios por año.