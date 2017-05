El PP indaga sobre la legalidad de un ‘tuit’ de Ara Maó

El 28 de enero la cuenta en Twitter de Ara Maó salió al pasó de un sorprende de «Es Diari», y para ello reprodujo el registro de entrada de un documento del PP sobre la cuestión (la retirada de la decoración navideña de la Plaça Constitució). De inmediato, la concejal popular Ana Lía Noval advirtió en la misma red social que ese papel no era público y, por tanto, reproducirlo de forma abierta era incorrecto.



La cosa no se quedó aquí. El PP de Maó reclamó dos semanas después a la Secretaría municipal que emitiera un informe sobre la legalidad de la divulgación del documento por parte de Ara Maó. Los populares inciden en que el tuit no lo hizo el equipo de gobierno en sí, es decir, la cuenta del Ayuntamiento de Maó, sino que fue obra de una formación política a la que pertenecen la mitad de los concejales del equipo de gobierno, lo que, a su entender, es más grave, puesto que demuestra que esta formación política tuvo acceso a un documento de registro de entrada al que, a su entender, no debería tener acceso. No es, afirman, un documento público.



La respuesta de Secretaría llegó al PP hace unos días. Poco aclara las cosas, puesto que se limita a responder que no es competente en la determinación de la corrección de este tipo de situaciones. Secretaría expone que solo informa sobre la legalidad de expedientes que den lugar a acuerdos del pleno, de la junta de gobierno o resoluciones de alcaldía.



El PP asegura que el asunto no se acaba con esta negativa, y que va a seguir indagando en el asunto por otras vías.