Cinco edificios públicos reciben 300.000 euros para placas solares

Cinco edificios públicos recibirán una ayuda del Govern para la instalación de placas solares. La subvención global que el Ejecutivo autonómico otorgará para la ejecución de estos proyectos alcanza los 285.000 euros, a la espera de que otros proyectos presentados reciban resolución.

La convocatoria balear para el fomento de las energías renovables dirigida a administraciones locales y entidades públicas no ha satisfecho, no obstante, todas las peticiones recibidas. Y es que, al menos dos han sido denegadas tras haberse agotado el fondo previsto para ello. Es el caso en concreto de la instalación para el polideportivo municipal de Maó y la del CP Mestre Duran de Alaior que no cuentan con informe favorable de la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad. Desde el Ayuntamiento de Alaior informan que sin la subvención prevista de 70.800 euros, el Consistorio no podrá llevar a cabo, de momento, la instalación. Por su parte, Maó sí contempla su ejecución, confía en que si se da un excedente presupuestario podría aprobarse la ayuda.

En lo que respecta a los proyectos aceptados, el Consell presentó tres instalaciones. El edificio de Es Castellet, en Sa Granja, que se convertirá en un ejemplo de energías limpias, recibirá 6.000 euros, la residencia de Gent Gran de Maó contará con otra ayuda de 26.400 euros mientras que para el proyecto del centro sociosanitario de Santa Rita se han concedido 120.000 euros. Los tres proyectos en conjunto están presupuestados en 611.000 euros. El Ayuntamiento de Es Mercadal instalará placas fotovoltaicas en el polideportivo gracias a la ayuda de 72.000 euros. El coste de la instalación alcanza los 150.000 euros. Y Maó, aunque se le haya denegado un proyecto, cuenta con otro concedido que se refiere a la instalación de placas en la Residencia Geriátrica Asistida cuya subvención es de 60.528 euros. Su presupuesto alcanza los 91.000 euros.

Cabe indicar a su vez que el Ayuntamiento de Ciutadella presentó a la convocatoria del Govern un proyecto para energías renovables para Es Pinaret. No ha trascendido aún si la ayuda solicitada ha sido otorgada. El Ayuntamiento ejecutará -con o sin subvención- el proyecto, presupuestado en 11.500 euros. Y por su parte, el Ayuntamiento de Es Castell también avanza que instalará placas solares en la zona deportiva.