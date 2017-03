La Sareb cierra la puerta a ceder más viviendas de las acordadas al Govern

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb, no tiene intención de modificar el convenio firmado en octubre de 2015 con la Conselleria de Territorio por el que se acordaba la cesión de 75 viviendas, una decena de ellas en Menorca, para destinarlas a alquiler social.



El Govern pide que el ‘banco malo’ dedique un 20 por ciento de los activos residenciales disponibles a esta finalidad, lo que equivaldría a unos 200 inmuebles en todo Balears, para paliar el déficit de viviendas existente. Desde la Sareb, que cuenta con un 45 por ciento de capital público, mantienen que el acuerdo firmado no contempla esta posibilidad.



Al mismo tiempo, dejan claro que la finalidad por la que se creó la empresa es para deshacerse de los activos tóxicos de las entidades bancarias y que su misión principal es ponerlos en el mercado y venderlos.



Según datos de la Sareb, a finales de septiembre de 2016 contaba con un total de 2.416 activos en Balears, 1.700 de los cuales (76 por ciento) son de uso residencial. Pese a estas cifras, reconocen que es una Comunidad Autónoma donde hay pocos activos, que solo suponen el 2 por ciento de toda su cartera inmobiliaria.



El convenio firmado con el Govern, y con otras once Comunidades y cinco Ayuntamientos, establece una cláusula por la que «hasta un 50 por ciento de las viviendas cedidas pueden estar ocupadas».



Defienden que es competencia de la Conselleria regularizar, en aquellos casos que sea posible, la situación de los okupas y encontrar una solución para que puedan disponer de una vivienda.





Devolución



En el supuesto que no sea posible legalizar la situación de los ocupantes, el convenio contempla la devolución del inmueble. Es precisamente lo que ha sucedido con uno de los diez pisos que cedieron en Menorca y que la Conselleria ha retornado. De hecho, se han devuelto todos por no cumplir el acuerdo de 2015.



Además del piso ocupado, había otros que necesitaban inversiones superiores a las previstas, que se destinaban a apartamentos turísticos, uno que no se pudo localizar y otro que no cumplía las condiciones de habitabilidad.



En total, el Govern ha devuelto 24 de los 75 pisos cedidos en Balears y 14 más están en proceso de negociación. La Sareb, de momento, ha entregado otros 10 pisos, uno de ellos en Maó, que cumplen con lo acordado en octubre de 2015.