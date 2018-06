Tens un tros de carota d’en Pepe?

Ciutadella va plorar i molt la mort del jove pintor Pepe Torrent Vivó (1975-2017), el mes d’octubre de l’any passat, un artista que ens va deixar de llegat una prolífica carrera artística. Fill i nét de pintors– del pintor Torrent–, la seva obra ha estat exposada a multitud de sales i, a la vegada, va ser l’autor de les carotes de Sant Joan del bienni 2012-2013, presidit per Carlos de Olivar Despujol. Les va pintar en els dos anys que van actuar com a caixers senyors substituts, Luis de Olivar O’Neill i el seu cosí, Simón de Olivar, tancant el bienni.

Ara, amb motiu de l’exposició antològica com a homenatge a l’artista ciutadellenc que es farà del 15 de juny al 15 d’agost a la sala d’exposicions del Roser de Ciutadella, amics i família demanen: «Tens un tros de carota de Sant Joan del bienni 2012-2013?». Amb aquest missatge directe, tot el voltant del pintor menorquí mort al Perú de manera sobtada demana la col·laboració dels ciutadellencs i ciutadellenques, «cedint temporalment el vostre tros de carota, per exposar-lo a la sala d’exposicions del Roser», informen.

En aquesta mostra en reconeixement a Pepe Torrent que li estan preparant els amics i família ens hi trobarem mig centenar d’obres del fons familiar i de col·leccions privades. Evidentment, part de les seves obres santjoaneres tindran especial cabuda en aquest recull, en record de Torrent Vivó. «Entre tots farem l’exposició que en Pepe es mereix», exclamen els organitzadors.

Dimarts que ve serà el darrer dia per dur els trossos de carota, dels que ja en tenen molts, «però en volem més», diuen, Pau Marquès i Ivan Khanet, ànimes de la idea.

Pau Marquès, el contacte

Per a més detalls, contactar per privat en les xarxes socials de Pau Marquès i us donaran informació sobre tot el procés. Als interessats, els explica tot. «Han de dur els bocins a la Llibreia Pau. Allà els registren i es guarden a un sobre encoixinat. Després reconstruirem les carotes i s’exposaran al Roser, del 15 de juny al 15 d’agost», detalla Marquès. «Va ser una idea que vaig tenir quan començava a organitzar l’exposició i ha tingut molt bona acceptació. Tot i que sé que faltaran bastants trossos perquè en general la gent els guarda com a tresors. Per açò mateix, li donam molt valor a la resposta».