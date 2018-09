Freddie Mercury, 'Bohemian Rhapsody' y la eternidad

Este miércoles el universal y eternamente recordado cantante de Queen Freddie Mercury hubiera cumplido 72 años. Aquel que nació en un ya lejano 1946 en Zanzíbar con el nombre de Farrokh Bulsara es recordado como uno de los más grandes mitos musicales del siglo XX.

En un día como hoy abundan los homenajes y tributos al artista, que murió en 1991 víctima del sida. Uno de los más curiosos e interesantes es el análisis de una de sus creaciones más admiradas, 'Bohemian Rhapsody', una composición rica en matices que ascendió hace décadas al escalafón de canción de culto. Como dicen por ahí, ¡larga vida a la reina!

Bueno voy a hacerles hilo de la explicación completa de "Bohemian Rapsody", que como ya les dije trata del pacto de Farrokh Bulsara aka Freddy Mercury. pic.twitter.com/1PeLUzVVhT — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

Y la palabra "Bohemia" hace alusión a la ciudad de Bohemia, actualmente Republica Checa anteriormente Europa centro-oriental, ciudad donde Dr. Fausto en el relato de Goethe hace pacto con el diablo a cambio de ganar fama como alquimista para luego morir trágicamente. pic.twitter.com/ZsfWXHkFKT — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

A su vez el relato de Goethe fue inspirado en Johannes Fausto conocido como "el Príncipe de los nigromantes" quien fue mago, astrologo, adivino, sanador y alquimista amigo de otros alquimistas como Cornelio Agrippa y Teofrasto Paracelso. pic.twitter.com/d0z7iUhK8p — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

Pero volviendo al tema central "La Rapsodia Bohemia" al ser una pieza musical compuesta de 7 partes o actos muy similar a una opera fue la obra maestra de Queen compuesta por Freddy Mercury e incluida en el álbum "A night at the opera" (1975) pic.twitter.com/3EPNCPfmIE — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

El primer acto es a capella, el segundo y tercero una balada, el cuarto acto un solo de guitarra, el quinto acto opera, el sexto acto rock y el séptimo o ultimo una coda o acto final. pic.twitter.com/3InTq9XNDT — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

PRIMER ACTO: El pacto ????

El protagonista es un chico pobre (Poor boy) así que decide hacer pacto con el diablo porque su alma no le importa (anyway the wind blows, doesn't really matter to me) pic.twitter.com/zGbYFcNxpE — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

La frase "Wind blows" o el "viento sopla" hace referencia al soplo (Viento) de la vida dado por Dios, que en si es el espíritu de Dios que yace sobre nosotros en pocas palabras el alma.

En la película "El quinto elemento" usan esa frase, por cierto, película bastante esotérica ???? pic.twitter.com/DWMezXFLuD — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

SEGUNDO ACTO: Confiesa a su madre el pacto ????

Le dice a su madre que asesino un hombre que es el mismo por estar condenado (Mama, just killed a man) y que a pesar de ser joven (life had just begun) decidió arruinarlo todo con el pacto (I've gone and thrown it all away) pic.twitter.com/sL1k1wSYG0 — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

TERCER ACTO: Su muerte ????

Es su hora de morir (too late, my time has come) se despide de sus allegados (goodbye everybody) y le dice a su madre que no quiere morir mientras llora ???? (Mama, ooo, I don't want to die) y desea no haber nacido para nunca haber hecho ese pacto. pic.twitter.com/PucDFtQLZV — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

QUINTO ACTO: La pelea entre ángeles y demonios por su alma ????⚔????

Comienza a ver el plano astral viendo su alma (I see a little silhouetto of a man) y demonios que lo asustan (Thunderbolt and lightning- very, very frightening me) pic.twitter.com/tRqfmFNg8I — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

SEXTO ACTO: El diablo reclama ????

Aparece el diablo reclamando diciendo: "acaso crees que puedes burlarte de mi" (So you think you can stone me and spit in my eye) "Crees que puedes recurrir a mi para luego abandonarme" (So you think you can love me and leave me to die) pic.twitter.com/hKY43tIGv5 — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

SÉPTIMO ACTO: Anuncia que la canción es su confesión ????

No le importa que la gente lo vea y lo sepa (Nothing really matters, anyone can see) y recupera su alma (Anyway the wind blows) pic.twitter.com/G9hg9oTzr8 — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018

Esa línea final es seguida por un golpe de Roger Taylor a un gong, instrumento usado en monasterios en el extremo oriente de China para sanar a cualquier persona y eliminar espíritus malignos, por lo que es usado en ceremonias. pic.twitter.com/8lC5FijZQP — Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 de mayo de 2018