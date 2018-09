La nova etapa dels Tallers d’Art

L’Associació per a l’Ensenyament d’Arts a Menorca va inaugurar aquest dilluns el centre on, a partir d’aquest curs, s’impartiran els Tallers d’Art de Ciutadella, situat a la primera plana de l’edifici de Xipell. La festa va comptar amb la participació dels professors i bona part dels alumnes que han participat d’aquesta iniciativa formativa en els seus primers quatre anys de vida.

Aquesta organització cultural està formada per professionals de les arts plàstiques i musicals. Els seus tallers s’havien impartit fins ara en un local de la plaça Jaume II i ara es traslladen a cinc de les aules que hi havia disponibles a l’edifici situat a la cantonada entre els carrers Sor Àgueda i Fivaller de Ciutadella.

Comencen una nova etapa on no s’incorporen noves disciplines artístiques, però sí que es podrà aprofundir en les matèries que s’hi imparteixen, que són dibuix i pintura, tallers amb model, escultura, ceràmica, fotografia i música. Ahir es va iniciar el termini de matriculació.

La idea de traslladar-se a un espai més ampli va sorgir per l’augment d’alumnes. Abans havien de compartir els espais on treballaven, en canvi ara podran exercir cada disciplina en una aula diferent.

L’Associació per a l’Ensenyament d’Arts té com a objectiu compartir el fet artístic, aprendre amb la pràctica i poder combinar art i oci. Encara que també inciten els artistes a aprendre de forma professional. Treballen a diferent nivell perquè els alumnes puguin créixer dins del seu àmbit, amb la pràctica i la constància com a condicions fonamentals. També obriran algunes hores per fomentar les sessions obertes.