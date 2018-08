El teatre, destacat protagonista a la tardor del ‘Principal’

Després d’un estiu ple de música i dansa, el Teatre Principal de Maó es prendrà unes vacances i tornarà amb una programació de tardor molt més dramatúrgica: «Hem de recuperar un poc el teatre, perquè és el que el nostre públic ens demana», declara n’Àngela Vallés, gerent del teatre.

Quatre obres d’un total de deu espectacles que abastaran els mesos d’octubre i novembre i que donaran pas posteriorment a la programació d’hivern i Nadal.

Des de la temporada d’hivern de l’any passat es va canviar el format de presentació del programa per poder oferir una informació bàsica com el preu o la duració estimada de les obres. A més, les entrades ja estan a la venda tret de les dues gales i la gala lírica.

L’octubre començarà fort amb una obra de caràcter social anomenada «Psicosi de les 4.48» de l’autora Sarah Kane. Aquesta representació explorarà la ment de la protagonista i submergirà els espectadors en un vòrtex de locura. És una obra en col·laboració amb l’AFEM (Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca) amb l’objectiu de donar visibilitat a aquestes malalties tan comunes i estigmatitzades en la nostra societat.

També destaca «E.V.A. 25 anys de T de Teatre» dirigida per Julio Manrique, una obra amb molt «caché» que junt amb el concert líric encapçalen la llista de preus. De fet, tret d’aquestes dues obres i les dues gales que són d’entrada per invitació, els preus més bàsics no sobrepassen els 15 euros: «Mai podrem cobrir amb la taquilla els costos que genera, però per això som un teatre públic», declara Àngela Vallés.

La mateixa gerent afirma que l’obra «L’all! No cal dir-ho» donarà moltes sorpreses. És una representació organitzada per Mô Teatre i, que segons explica, «estan treballant d’una manera molt intensa i molt seria». També hi ha l’obra «Cinco horas con Mario» que es va haver de suspendre el juliol per la lesió de Lola Herrera i que tornarà aquest novembre.

Finalment, el toc musical de la temporada ens l’aportarà el concert líric, el concert «Va de sarsuela 2», i l’obra instrumental «Pere i el llop». La primera ja es va interpretar l’any passat i és una obra que al públic més tradicional sempre agrada i demanda.

El concert líric guiarà al públic per obres com «Carmen», «Il barbiere di Siviglia», «Turandot» o «Don Carlo» entre altres. Els encarregats de donar-li vida a les partitures seran l’Orquestra Simfònica de Balears, la mezzosoprano Ketevan Kemoklidze, el tenor Marcelo Puente i el Cor d’Amics de l’Òpera de Maó.

L’obra que tancarà la programació de tardor és el musical infantil «Pere i el llop», una col·laboració de l’OCIM (Orquesta de Cambra de l’Illa de Menorca) i la companyia de titelles Per Poc.