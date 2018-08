L’actuació de Los Morancos, ajornada a diumenge dia 9 per problemes de transport

L’actuació de Los Morancos que s’havia d’oferir aquest dimecres vespre as Castell s’ha ajornat a diumenge 9 de setembre a les 21 hores.



Segons informen des de la productora, el motiu del canvi de data és que no ha estat possible fer arribar a temps el material tècnic, escenogràfic i logístic des de Sevilla.



Les entrades que ja hagin estan adquirides valdran per a la nova data, de la mateixa manera que es pot reclamar la devolució dels diners a partir del dia 3.