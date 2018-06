L’Escola d’Art editarà biografies d’il·lustres dels segles XIII al XX

La Fundació Reynolds i l’Escola d’Art han segellat un acord per cinc anys, per editar una sèrie de gravats dedicats a cent personatges il·lustres de Menorca d’entre els segles XIII i XX, a realitzar per l’alumnat del centre educatiu.

Al final de cada curs, els estudiants d’arts gràfiques entregaran els treballs sobre vint personatges, amb una edició de deu estampes amb els retrats, i deu amb els textos biogràfics. Tot, en fulls independents i a partir de tècniques tradicionals de gravat (preferentment el linòleum) i d’impressió tipogràfica. Així, d’aquí a cinc anys, s’haurà completat el recull amb cent personalitats.

Per dur a terme aquesta feina, es comptarà amb la col·laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis i de l’historiador Miquel Àngel Limón, que és qui en realitat va fer la proposta que ara ha quedat recollida amb aquest conveni.

A l’inici de cada curs, la Fundació Reynolds farà una aportació de 2.500 euros a l’Escola d’Art. L’objectiu d’aquest mecenatge és doble, fomentar el coneixement de personatges rellevants i l’aprenentatge de tècniques d’estampació gràfica i impressió tipogràfica. El juny de 2019, els estudiants entregaran els primers vint retrats i, el juny del 2020, altres vint retrats i els quaranta primers textos.

Beca Reynolds

Aquest nou projecte de la Fundació Reynolds arriba just en el moment que l’entitat ha decidit fer un parèntesi en la Beca Reynolds que es convocava anualment, ja que en la darrera edició només es van presentar cinc candidats, que optaven a l’ajut de 7.500 euros per a la realització dels seus projectes. Així, l’entitat desconvoca l’edició 2018-2019, mentre intenta cercar alguna fórmula per incentivar més la participació.