La història de l’Illa en 1.200 objectes

El nou Museu de Menorca que s’obrirà al mes de juliol contarà la història de l’Illa des del passat fins al present en 1.200 objectes. Es tracta només d’una petita part del fons museístic estimat en unes 250.000 peces i és també una mostra inferior als prop de dos mil objectes que s’exposaven des de 1998 fins al 2016, quan es va tancar l’exposició permanent del Museu.

El material que es podrà veure pel públic no serà al mateix, A més de retirar materials repetits o que aportaven poc al coneixement del passat, s’incorporaran continguts nous, una bona part dels quals provenen de la donació de l’extraordinària col·lecció del notari Joan Flaquer per part dels seus familiars. També es podran veure troballes de les darreres excavacions arqueològiques com, per exemple, les de la Cova del Pas.

