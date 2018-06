Vuit concerts per als 60 anys de Joventuts Musicals a Maó

L’any en què celebra 60 anys, Joventuts Musicals de Maó encara un nou Festival de Música, concretament l’edició número 45. Una efemèride que des de l’entitat han volgut celebrar de forma especial, amb un total de vuit concerts d’estils i èpoques diferents de la música clàssica, i posant especial atenció a compositors com Rakhmàninov, Debussy o Rossini, dels quals es compleixen enguany 75, 100 i 150 anys de la seva mort, respectivament.

La programació d’aquest XLV Festival de Música de Maó es va presentar anit a l’antiga església de Sant Antoni, en un acte per al qual es va comptar amb l’actuació del duet Blanco-Cortés, format Francesc Blanco i Maria Victòria Cortès, que oferiren una actuació de piano a quatre mans amb un repertori de danses del món.

El XLV Festival de Música de Maó començarà el 5 de juliol al Teatre Principal, escenari que acollirà també el concert de clausura, el 16 d’agost. El primer concert servirà per commemorar els 45 anys del festival, una ocasió especial que tindrà un destacat toc menorquí, ja que es reuniran sobre l’escenari la Banda Simfònica de Ferreries, la Coral Sant Antoni de Maó, la Coral Clau de Sol de Ferreries, les corals infantils de Maó i Ferreries i diversos actors i cantants, menorquins i mallorquins: Miquel A. Torrens, Antoni Lliteres, Montse Mercadal, Siscu Riudavets i Eduard López. Junts interpretaran la cantata «Mare Dolorosa», de Pedro J. Viso, per convertir la vetllada en una «nit de luxe que esperam que sigui memorable dins l’historial de Joventuts Musicals», apuntava el president de l’entitat, Lluís Sintes.

Per a les següents actuacions es comptarà amb intèrprets de procedències diverses com el Perú, la República Txeca, València, Madrid, Girona i Mallorca, que actuaran al Claustre de Sant Francesc (26 de juliol i 2 i 9 d’agost), l’església de Sant Francesc (8 de juliol), l’església Evangèlica (18 de juliol) i a l’illa del Llatzeret (12 de juliol).

En les successives actuacions, l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca protagonitzarà el concert del Llatzeret; Ximena Agurto, Eduardo Javier i Elías Romero oferiran un programa innovador d’òpera i sarsuela; The Altist Viola Quartet farà un viatge per la història de la música; el Cuarteto Leonor anirà del classicisme de Mozart a l’impressionisme de Debussy; el Halír Trio de Praga i Juan José Pardo interpretaran obres des de Beethoven a Granados i Bartók; i el darrer concert, al ‘Principal’, transportarà el públic a òperes com «Norma», «Werther» o «Così fan tutte».