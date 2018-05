Unas 1.200 personas, con el jazz en el palmeral de Cala en Blanes

Más de 1.200 personas no quisieron perderse este sábado la decimosexta edición del Vega jazz en el Palmeral de Cala en Blanes. Tres bandas animaron este concierto que se enmarca en el Festival Internacional de Jazz de Menorca, fueron los catalanes The Gramophone All Stars, los mallorquines Highlands Project y la banda local local la Xaranga del Xubec.

El Festival Menorca Jazz, que este año celebra su vigésimo aniversario culminará el próximo sábado con el concierto del grupo del saxofonista James Carter que ofrecerá un concierto en la isla del Llatzaret.