El Llatzeret espera la ‘Simfònica’

A l’illa del Llatzeret, al port de Maó, avancen les feines per acollir, aquest dissabte (21 hores), el concert que oferirà l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, una actuació per a la qual s’ha previst un aforament d’unes sis-centes persones, de les quals ja s’han repartit al voltant de tres-centes entrades.

Cal recordar que les entrades són gratuïtes, però l’adquisició a través de les oficines de Viatges Magon comporta un cost de 10 euros pels trasllats d’anada i tornada des del moll comercial de Maó amb els Yellow Catamarans, i la gestió.

Està previst que les embarcacions facin dos viatges per anar (el primer, a les 19.30 h) i dos per tornar (22.30 i 23 h), de manera que els que arribin en el primer, seran els primers a sortir de l’illot després del concert. Així, com apuntava aquest dimecres el director insular de Promoció Turística, Isaac Olives, uns i altres disposaran aproximadament d’una hora, abans o després, per visitar les històriques edificacions. A més, hi haurà servei de bar a l’antic hotel, on se serviran entrepans i begudes.

Amb aquest dispositiu, el públic podrà gaudir del concert de la Simfònica, sota la direcció de Pablo Mielgo, on interpretaran «Els esclaus feliços» de Juan Crisóstomo de Arriaga, i la «Simfonia del Nou Món» de Dvorak.