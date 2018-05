La Terrassa des Claustre celebra enguany els seus primers deu anys, i ho fa presentant una programació «potent», amb un bon llistat d’actuacions encara incomplet i d’estils ben variats, on es conjuguen trajectòries consolidades d’artistes destacats, amb altres més novells però que pugen amb força.

Tot i la quantitat de concerts ja confirmats, els organitzadors avancen que encara hi resten algunes confirmacions per part d’alguns grups, fet que ampliarà encara més l’oferta per als propers mesos. «Aquest és el grup del programa fins agost, però tindrem actuacions fins Sant Antoni», diu Josep Maria Fita, qui espera que el públic vegi atractiu un cartell amb «tot tipus de propostes, des d’espectacles com el de The Chanclettes, que s’emmarcarà dins d’un programa municipal relacionat amb el col·lectiu LGBT», fins a actuacions d’artistes com Quimi Portet o Ismael Serrano, qui celebra els seus vint anys de carrera musical.

«Hi haurà artistes de les quatre illes», destaca Josep Sampol, qui menciona els menorquins Guiem Soldevila, Leonmanso i Marco Mezquida, qui arribarà amb la ballarina Sol Picó, distingida fa dos anys amb el Premi Nacional de Dansa, i que oferiran una proposta íntima i singular.

Varietat musical

En la programació hi ha lloc per al rock experimental de Raül Refree i el flamenc innovador del Niño de Elche, les noves cançons de Joan Dausà, el pop rock indie del gallec Ivan Ferreiro, o el versàtil Pau Vallvé.

També hi ha espai per a joves promeses, com la mallorquina Júlia Colom, una cantant atreta pel jazz que, com apunta Frans Mercadal, als seus vint-i-pocs anys ja té un parell de compromisos a Nova York, el setembre. O també Paula Valls, qui després del seu primer EP «Black and white» fa dos anys, puja fort amb «I am», un disc publicat fa un mes i amb el que fa un canvi d’estil, més intimista on es mesclen soul, blues o jazz.

La programació, que es completarà amb propostes del programa TalentIB, el Cicle Llevant Ponent o el Menorca Groove Festival, inclou el concert que aquest divendres oferirà Gigi McFarlane, una cantant i compositora anglesa i criada a Menorca molt ben considerada en el panorama soul i jazz espanyol i europeu.

«És un programa potent» per celebrar la trajectòria ascendent d’un «projecte (el des Claustre) que va començar més estacional, perquè el centre de Maó estava més apagat, però ens hem renovat» a la vegada que ha crescut el dinamisme a la ciutat, diuen des des Claustre.