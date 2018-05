Els ajuts culturals atendran la qualitat i impacte dels projectes

Les entitats culturals de Menorca poden començar a preparar els projectes de sol·licitud d’ajuda del Consell per a les seves activitats, que es podran tramitar a partir de la publicació al BOIB de la convocatòria aprovada ahir pel Consell Executiu.

La convocatòria d’ajuts del Departament de Cultura i Educació per a entitats culturals sense ànim de lucre és una de les línies de subvencions més antigues del Consell. La d’enguany incorpora algunes novetats importants que, segons el conseller Miquel Àngel Maria, «volen eixamplar l’abast d’aquesta convocatòria i distribuir d’una manera més adequada aquestes ajudes, valorant un a un la qualitat i l’interès de cada projecte».

L’import que el Consell destina a aquesta convocatòria, que passa dels 165.000 euros de l’any passat a 200.000 euros, consolidant la línia ascendent iniciada per l’actual equip de govern.

Repartiment

Amb aquest increment s’espera augmentar el finançament de les activitats de les entitats culturals menorquines, i també permetre que les associacions de veïns de Menorca puguin rebre ajuda per a la realització d’activitats culturals. En aquest sentit, el conseller explica que «fa anys el Consell treia una convocatòria específica de suport a les associacions de veïns, però que aquesta va desaparèixer durant el mandat anterior. L’actual equip de govern ha valorat que per evitar la burocràcia de treure noves convocatòries, era més senzill obrir la convocatòria d’ajuts a entitats culturals perquè s’hi puguin presentar les associacions de veïns, tot i que les ajudes que rebin només podran ser per realitzar activitats de caràcter cultural».

La principal novetat de la convocatòria del Consell és que deixarà de concedir les ajudes únicament en funció del pressupost presentat i atendrà a una sèrie de criteris objectius com la qualitat i interès o l’impacte social (Vegeu l’apartat «Puntuació» al requadre annex). Fins l’any passat, la convocatòria repartia entre tots els projectes un percentatge fix, resultat de dividir l’import de la convocatòria per la suma dels pressuposts de tots els projectes acceptats.

El 2017 es van concedir un total de 30 ajuts i el de major quantia va ser per Tal i Tal amb 20.214 euros per diverses activitats a Lithica. L’Ateneu de Maó presentà 9 projectes d’activitats per un importat total de 124.100 euros i va obtenir 20.195 de subvenció. L’Orfeó Maonès va rebre un jut de 17.884 euros per les seves activitats anuals. L’Associació Cultural Baladí va ser subvencionada amb 17.917 euros pel seu VII Festival de dansa oriental a Menorca. Altres associacions com Soca de Mots van rebre un ajut menor: 342 euros.