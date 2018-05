Comença la restauració de la Naveta

La feina dels voluntaris convocats pel Consell el passat dissabte va fer possible que aquest dilluns, tal como estava previst comencessin els treballs de restauració de la Naveta des Tudons després del greu atac vandàlic que va patir fa dos mesos.

Una desena de voluntaris es van encarregar d’esbucar un portell, a més d’un tram de la paret seca que envolta el monument talaiòtic a fi de deixar espai perquè pugui accedir la plataforma elevadora amb la qual els experts van començar ahir la neteja de les pintades.

Repòs

El Consell de Menorca va adjudicar els treballs de restauració a Francesc Isbert, Aleix Barberà i Silvia Marín per un valor de 26.781 euros. Els dos últims, Barberà i Marín, ja van participar en les proves per analitzar quina metodologia era l’adequada per netejar el monument sense ocasionar danys irreparables, mitjançant neteja aquosa. Utilitzen una tècnica de neteja desenvolupada per Richard Wolbers, de la Universitat de Delaware. Cada actuació amb líquid netejador sobre una zona necessita unes dotze hores de repòs.

El servei de Patrimoni Històric del Consell es va decantar per la proposta més econòmica però també la que més garanties presentava. Els treballs s’estendran durant un mes. Les previsió de l’administració és reobrir la Naveta des Tudons al públic a mitjans de juny.

Mentre dura la restauració de les 81 pedres pintades, la Naveta pot ser visitada de manera gratuïta amb l’objectiu de mostrar als ciutadans les tasques que s’estan executant per tornar el monument al seu estat original.