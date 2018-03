Can Saura obrirà al juliol amb una exposició temporal

Can Saura obrirà parcialment amb una exposició temporal de fons arqueològics a la primera planta com a primer pas per a la posta en marxa completa d’aquest equipament cultural que podria ser una realitat el 2019.



Així ho va explicar el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella, Josep Juaneda, a la presentació del projecte museològic de Can Saura, que ha enllestit Francina Cardona, gestora cultural de l’empresa Mediterraneum.

El projecte contempla articular el nou Museu de Ciutadella en tres espais. Can Saura, com a seu principal i de l’exposició permanent; la sala municipal d’exposicions del Roser com a sala d’exposicions temporal; i el Bastió de sa Font, on hi haurà els laboratoris de restauració i la reserva de fons del museu.

Gestió

La idea municipal, segons Juaneda, és que la gestió d’aquest complex museístic vagi a càrrec de la Fundació Ciutadella Cultura que s’encarregaria també de l’espai escènic del Teatre Born quan aquest estigui en funcionament.

El projecte d’obrir ja aquest estiu la planta baixa de Can Saura amb una exposició temporal, al mateix temps que es tanca el Bastió de sa Font, es complementarà amb una segona fase posterior. L’Ajuntament treballa ja en la redacció del projecte museogràfic executiu, que entrarà en els detalls de l’exposició permanent i en els plans de gestió, comunicació i producció del museu.

El full de ruta municipal és que en 2019 ja es pugui visitar a Can Saura l’exposició permanent definitiva que incorporarà els fons que es podien veure al Bastió de sa Font amb les noves troballes dels darrers anys. La fita final és que sigui el referent i l’eix de la cultura a Ciutadella.