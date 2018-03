El Premi de Narració Curta obre un espai a la Reserva de la Biosfera

La declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera ha estat en els seus 25 anys una eina per a la preservació ambiental de l’Illa, i ara ho serà també per a l’estímul creatiu. El Consell, CaixaBank, Endesa i «Es Diari» han decidit enguany establir un guardó especial dedicat a un aniversari tan especial dins de la tradicional convocatòria del XXV Premi de Narració Curta Illa de Menorca. Aquesta convocatòria especial comptarà amb un únic premi de 600 euros, que són aportats pel Consell. Les narracions que hi optin han d’estar vinculades a aquesta declaració, que va marcar un punt d’inflexió molt important a la història recent de Menorca.

La convocatòria dels premis narratius ja és oberta, al mateix temps que la cinquena edició del Premi de Poesia, organitzat pel Consell, CaixaBank i «Es Diari». En el cas de les històries de format curt, cal recordar que l’extensió dels originals no put superar els vuit folis, i que s’hi poden presentar escriptors naturals o residents a Menorca. En el seu apartat ordinari, s’han establert tres premis. La creació que el jurat consideri com mereixedora de la màxima distinció obtindrà un reconeixement de 800 euros, i el segon premi, 300 euros. A més, s’atorgarà un premi de 300 euros al millor treball presentat per un escriptor menor de 25 anys. En aquest cas, Endesa es fa càrrec de la dotació dels premis. D’aquesta manera, la dotació total del Premi de Narració Curta d’enguany puja fins als 2.000 euros.

Pel que fa al certamen de poesia, les obres presentades han de tenir entre trenta i vuitanta versos. Pot ser un sol poema o un recull. En aquest cas hi ha establert un primer premi de 600 euros i un segon premi de 300 euros, 900 euros en total que aporta CaixaBank.

En ambdós casos el premis seran resolts per un jurat format per persones de prestigi en el món de les lletres. Les obres guanyadores i finalistes seran publicades en un llibre que editaran les entitats convocants. Aquesta publicació serà presentada en un acte públic.

El Departament de Cultura i Educació del Consell, «Es Diari», Endesa i CaixaBank renoven d’aquesta manera el seu compromís amb l’impuls de la creació cultural a l’Illa des de diferents vessants, en aquest cas amb una sensibilitat especial envers un fet tan important com és la declaració de Reserva de la Biosfera del territori, que ara ha de servir també d’inspiració.

A l’apartat de narrativa es donaran quatre premis amb un total de 2.000 euros, en poesia dos que sumen 900 euros

Dos mesos

Els escriptors naturals o residents a l’Illa tenen des d’avui dos mesos per obtenir la inspiració i realitzar la feina necessària per crear històries o poemes que es puguin fer mereixedors d’aquesta nova convocatòria dels premis literaris que convoquen «Es Diari», Endesa, el Consell i CaixaBank. Els originals de les dues categories s’han de presentar fins al 10 de maig a les oficines que Editorial Menorca té a Maó i Ciutadella. Els originals es poden redactar en català o en castellà, el tema és sempre lliure.

El Premi de Narració Curta i el Premi de Poesia Illa de Menorca va obtenir l’any passat una xifra molt elevada de participants, fins a superar els cent. Els guanyadors van ser Juan de Dios Prado en la categoria absoluta de narrativa i Elsa Pons a l’apartat de menors de 25 anys. Pel que fa a la poesia, el jurat va escollir com a la millor la proposta de Francesca Morro.