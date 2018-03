Joventuts Musicals, l’Ateneu i l’Orfeó, junts el Dia de la Dona

Unió d’esforços entre l’Ateneu de Maó, l’Orfeó Maonès i Joventuts Musicals de Maó amb motiu del Dia de la Dona. I ho fan organitzant dos esdeveniments al voltant de la figura de Natàlia Solà i Salvà, una compositora, poetessa i pedagoga nascuda a Palma però que s’establí prest a Andorra, on ha desenvolupat gran part de la seva activitat.

Les tres entitats de llevant han preparat dos actes de forma conjunta al voltant de Natàlia Solà, qui serà presentada a Menorca per primera vegada.

La primera proposta tindrà lloc el mateix dia 8 que es celebra el Dia de la Dona, a les 20 hores. Serà una mena de conferència-col·loqui i audició, un acte en reconeixement a Natàlia Solà, que hi serà present. També hi serà Joan Vicent Vañó, qui s’encarregarà de conduir l’acte i formularà preguntes a la convidada. Durant l’acte es podran escoltar diferents composicions enregistrades, així com també una peça al piano que interpretarà en directe Estefi Taltavull. Aquest esdeveniment és gratuït.

‘Interiors’

Dissabte dia 10, a les 20 hores, el teatre de l’Orfeó Maonès acollirà «Interiors», un espectacle que conjuga poesia, dansa i cançó andorrana.

Es comptarà amb la participació de la soprano Jonaina Salvador, el baríton Lluís Sintes, l’actriu Laura Pons, i el pianista Pau Damià Riera. La dansa anirà a càrrec dels ballarins Marta Morán i Pere Vilarubla, arribats tots dos, igual com la soprano, d’Andorra.

Aquest és un espectacle en el qual es reciten poemes d’autors d’Andorra, com poden ser Antoni Morell, Norbert Orobitg, Joan Salarich, Josefina Obiols o Xavier Plana. Igualment, també formen part de la proposta textos de figures com Miquel Martí i Pol o Marc Tintoré.

A partir d’aquest recull es va editar un disc titulat «Interiors», i és un repertori que han interpretat cantants com Josep Ruiz, Mercè Obiol, María Dolores Aldea i, especialment, el menorquí Lluís Sintes.

Joventuts Musicals, l’Ateneu i l’Orfeó creuen interessants aquestes dues propostes per acostar a l’Illa una compositora reconeguda i que ha dedicat molts esforços en la formació de músics.

Per a l’acte al teatre de l’Orfeó hi ha una entrada de 12 euros per al públic general, i de 10 per als socis de les tres entitats. Aquestes propostes han rebut l’estaló de l’Ajuntament de Maó, que els ha inclòs en l’agenda d’actes preparats per a la commemoració del Dia de la Dona.