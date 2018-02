L’OCIM, al Principal de Palma

L’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM) enceta 2018 de forma especial, perquè inicia la celebració del seu vintè aniversari amb la seva actuació per primera vegada al Teatre Principal de Palma, a partir de les 18 h del primer de març, com a un dels actes previstos en el Dia de les Illes Balears.

«Tenint en compte que es tracta del Dia de les Illes Balears, hem volgut que sigui un concert on la nostra Comunitat estigui representada amb els aires mediterranis com a protagonistes», explica la presidenta d’aquesta entitat, Esther Pons Barro.

El director, el mallorquí Miquel Àngel Aguiló, ha sigut l’encarregat de compondre i arrenjar la selecció d’obres que formen part del repertori de música contemporània que es podrà escoltar en aquest concert institucional i, per tant, gratuït.

Dintre del recital, destaca el «Concert per a violoncel i cordes» que el mestre Aguiló va escriure expressament per a Christophe Coin, violoncelista de renom, convidat per participar en aquest espectacle i que tindrà un paper rellevant com a solista durant tota la gala.

En paraules d’Esther Pons, serà un «concert eclèctic on la complicitat que viuen Aguiló i Coin, coneguts des de fa temps, s’uneix a l’energia que desplega sempre l’OCIM, una formació que en tot moment s’ha destacat per fomentar el talent dels músics de Menorca». Amb l’excepció de tres col·laboradors de Mallorca -una arpa, un violí i un saxo-, la resta dels intèrprets són nascuts a l’Illa o residents des de fa ja alguns anys.



La seva mitjana d’edat oscil·la entre la vintena i els 45 anys. Un total de 21 persones pujaran dalt l’escenari de Palma, entre els 19 músics, el director i el solista.

Festiu

Amb diferència del «Concert per a violoncel i cordes», que té un caire més «seriós», la resta de peces («Nit», «Estiuejant», «Pas doble», «Cohelo ahí», «Primavera», «Habanera», «Vals miniatura», «Sabath» i «Penyasegats mediterranis») destaquen per ser «més fresques i festives, d’acord amb l’essència del Mediterrani», puntualitza Pons Barro.

La directora de l’OCIM apunta que s’estan acabant de fermar els concerts que integraran el programa de celebració del vintè aniversari d’aquesta formació. «Després de la nostra emancipació de Joventuts Musicals, ha estat dur, perquè som músics i no gestors, però a la vegada agraït, perquè decidim nosaltres».