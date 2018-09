Torre d’en Galmés tindrà un pla director com Son Catlar

Al poblat de Torre d’en Galmés fa anys que s’estan duent a terme intervencions, actuacions que s’han anat planificant a través de plans insulars de gestió del patrimoni històric que ha anat aprovant el Consell. No obstant això, i tenint en compte que es tracta d’un dels jaciments prehistòrics més grans i que inclou una tipologia molt completa d’elements constructius de la cultura talaiòtica, des del departament de Cultura i Educació de la institució insular s’ha cregut convenient elaborar un pla director que estableixi les línies prioritàries en matèria d’investigació, conservació, restauració, difusió i museïtzació.

El precedent més immediat és el cas de Son Catlar, a Ciutadella, jaciment que el Consell ha comprat aquest passat mes de juliol, i per al qual, poques setmanes després, treia a concurs la redacció del seu pla director.

Així, ara s’obre un procediment similar per tal que les empreses interessades puguin presentar les seves propostes per redactar el pla director de Torre d’en Galmés. És a dir, a través d’un contracte menor de serveis, per un valor màxim de 12.300 euros (més IVA).

Objectius

Amb aquest pla director es pretén fixar els criteris en matèria d’investigació, per a prospeccions, elaboracions de planimetries, excavacions, o l’estudi de materials extrets en anteriors intervencions. Igualment, es volen fixar les línies mestres sobre conservació i restauració dels elements arquitectònics, la consolidació d’elements o la retirada d’arbres; així com la difusió, amb actuacions encaminades a donar a conèixer el poblat i potenciar les visites.

Un altre aspecte que haurà de recollir el pla director serà en relació a la museïtzació i l’adequació del poblat per a les visites, definint elements físics de senyalització i interpretació, seguint sempre els models utilitzats pel Consell en altres jaciments arqueològics.

Les empreses interessades a redactar el pla director tenen un termini de quinze dies naturals des de la publicació de l’anunci.