El Plàstik Brunch de Maó prevé contar con entre 5.000 y 9.000 asistentes

El puerto de Maó, Cala Figuera, albergará del viernes al domingo la sexta edición del Brunch and Co. de Menorca, que este año se centra en la problemática de los residuos y la concienciación de su impacto en el entorno y prevé contar con entre 5.000 y 9.000 asistentes.

El Plàstik Brunch es el primer festival sostenible de la isla, enmarcado en la celebración del 25 aniversario de la Reserva de la Biosfera.

El festival abrirá las puertas el viernes por la tarde y en él se llevarán a cabo talleres infantiles de robótica y de construcción de juguetes con materiales recuperados, además de acciones de sensibilización sobre el medio ambiente en colaboración con el GOB Menorca, la organización Alnitak y el velero Toftevaag.

Por otro lado, habrá actuaciones de The Menorkings, The Palmers, Chepito y los Mambo Chá y Mignight Talkers, acrobacias aéreas de A Plom y Vol, la compañía de teatro Minúcia o las performances del grupo de An Roy.

También actuarán artistas de fuera de Menorca como DJ Floro, colaborador del programa Sonideros de Radio 3, los mallorquines Go Cactus o los DJ's Lady Avocado y Golf de Guinea, que acompañarán a los residentes locales, Mgnfque, Al Capone, Bass, Sugus y Byone. Finalmente habrá instalaciones artísticas a cargo de Hombre López.

Los vasos del bar serán retornables y no se utilizarán botellas de agua de un solo uso, instalando un sistema de ósmosis para proveer de agua potable el festival, gracias a la colaboración del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca. Además, ni en el mercado de diseño y artesanía ni a las gastrofurgonetas habrá bolsas ni vajilla de plástico.

El Plàstik Brunch, impulsado por la asociación menorquina Campi Qui Pugui y el Ayuntamiento de Mahón, cuenta con el patrocinio del Consell de Menorca, Estrella Galicia y la Galería de arte Hauser and Wirth.