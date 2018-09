Biniedrís, cova oberta al món

La prehistòria de Menorca agafa una dimensió internacional gràcies a les excavacions que s’estan fent a la cova de Biniedrís, al barranc de Calascoves. I és que l’equip de la Universitat de Granada que dirigeixen les investigadores Eva Alarcón, Auxilio Moreno i Marta Díaz-Zorita, s’ha envoltat d’un gran nombre d’especialistes d’una vintena d’universitats i instituts d’abast internacional, un fet que està donant una projecció més enllà de Menorca i d’Espanya.

Organismes destacats com les universitats de Tübingen o Baden-Württemberg, el British Museu, el Max Planck Institute alemany, la Universidad de Sevilla o l’Instituto de Patrimonio de Andalucía participen, a través de nombrosos científics, en l’anàlisi dels materials que s’extreuen des de fa tres anys de la cova de Biniedrís, descoberta el 2013 per l’equip d’espeleòlegs encapçalat per Pere Arnau. Uns materials arqueològics intactes i molt ben conservats: peces de l’aixovar, teixits, eines, llenya i ceràmica molt ben treballada i restes d’ossos en un estat «excepcional». Hi ha cranis trepanats i «ossos amb els lligaments i teixits musculars» i també els ja famosos cabells ‘tenyits’, segons recorda la doctora Díaz-Zorita.

