Les novetats de Torre d’en Galmés en un llibre

El 2007, el Consell va publicar el llibre «Torre d’en Galmés. Control del territori a la Menorca prehistòrica», un treball que ara, onze anys més tard, s’ha revisat i actualitzat amb una nova edició, per incorporar les noves dades obtingudes amb les intervencions arqueològiques fetes des de llavors.

Aquesta guia actualitzada ha anat a càrrec dels mateixos autors de l’original, els arqueòlegs Carmen Lara, Joaquim Pons Machado i Gustau Juan Benejam, a més d’Antoni Ferrer, company de professió i actualment director insular de Cultura i Patrimoni.

Tots ells i el conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, han presentat al Museu de Menorca aquest nou volum dedicat al jaciment de «referència per a la difusió de l’arqueologia prehistòrica» de l’Illa, entès, a més, com «un espai de socialització», amb activitats al llarg de l’any i amb els Amics del Museu de Menorca com entitat vinculada de forma especial al poblat.

La nova guia es presenta amb les novetats que s’han pogut extreure de la feina dels tres equips que els darrers anys han excavat a Torre d’en Galmés, els Amics del Museu de Menorca, de la Universitat de Boston i de l’empresa PAC, a les quals s’afegeix ara Menorca Heritage Recovery.

Hi ha també una renovació gràfica a partir de fotografies aèries i il·lustracions, d’Andreu Torres, John Chien i Albert Álvarez, que reconstrueixen l’activitat dels antics menorquins. I s’hi han inclòs també els monuments de Ses Roques Llises i de Na Comerma de sa Garita, que avui estan adequats per a les visites.

El llibre, editat en català, castellà i anglès, inclou una introducció sobre la prehistòria de l’Illa i un comentari sobre la relació poblat-territori, una qüestió que Icomos recomana desenvolupar per optar a la candidatura a Patrimoni de la Humanitat.