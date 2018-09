La Biblioteca de Maó presta obres d’art

La Biblioteca de Maó ha engegat una nova modalitat de préstec, la d’obres d’art original d’artistes de Menorca. De la mateixa manera que els usuaris es poden emportar a casa un llibre, una revista, un disc de música o una pel·lícula en dvd, ara també se’n pot endur una obra d’art en préstec.

Per fer-ho possible s’ha elaborat una normativa per a aquesta nova modalitat per regular-ne el préstec. L’objectiu final és que la gent amb carnet de la biblioteca majors d’edat puguin gaudir de l’art a ca seva de la mateixa manera que poden gaudir d’una lectura o d’una pel·lícula.

Els artistes que participen en aquesta iniciativa l’han acollit molt bé i tots i la troben innovadora i atractiva. La Biblioteca ha signat un contracte amb els artistes o amb les galeries que els representen complint amb el conveni signat entre l’Associació d’Artistes Visuals de Balears i el Consell que estipula que els artistes rebran mínim el 15% del cost de l’activitat a què van destinades les obres.

Expositor

La llista inicial és de 18 artistes i la selecció s’ha regit per criteris de diversitat: de totes les tendències i estètiques, amb tècniques diverses, de joves i consagrats. En total són prop de 100 obres. Per a la millor gestió i facilitat s’han acotat les obres en format petit i en suport de paper. També s’han catalogat totes les obres i seran mostrades en un expositor perquè els usuaris les puguin veure i triar.

Al mateix temps, s’ha fet un blog on es poden visionar totes les imatges amb les seves característiques (obresartmenorca.wordpress.com). Una volta l’usuari ha escollit l’obra, la biblioteca hi posaria el marc que prèviament s’ha preparat i l’obra està llesta per ser penjada a la paret de casa per un període de 2 mesos.

Es tracta d’una experiència pilot que si es consolida s’ampliarà amb noves obres de nous artistes i també es podrà estendre a tota la Xarxa de biblioteques de Menorca.