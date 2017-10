Desgranant la figura de Pau Faner

La vida i obra de Pau Faner serà objecte d’anàlisi en el Congrés Internacional Pau Faner, que es farà del 3 al 5 de novembre a Ciutadella. Una oportunitat única i especial per desgranar l’obra i la trajectòria «d’un autor en plena activitat» creativa i literària.

Així destacava aquest dijous la coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis, Josefina Salord, aquesta passa més de la institució, passant de «les jornades per estudiar figures com Ramis, Albertí, Guàrdia o Ruiz i Pablo», a aquest congrés que «se situa en l’actualitat», amb un escriptor «fundacional de la literatura catalana de Menorca dels anys 70 i que és una figura reconeguda amb tota la dimensió internacional per les traduccions fetes de la seva obra».





Programa

Divendres, 3

10 hores: Inauguració i la conferència «Espacio, historia y fantasía en la escritura de Pau Faner», de Julio Peñate .

12 h: Conferència: «L’obra de Pau Faner en el marc de la generació dels 70», d’Àlex Broch.

17 h: Comunicacions: a càrrec de Francesc Florit Nin, Andratx Badia, Carles Cabrera i Josep Pons Fraga.

19 h: Ponència: «L’aportació de Pau Faner a la literatura juvenil catalana: fantasia mediterrània», de Caterina Valriu.

20.15 h: Representació teatral: «El món tan gran», amb La Trup.

Dissabte, 4

10 h: Ponència: «El teatre de Pau Faner: memòria, doblers i bellesa», de Francesc Foguet.

10.45 h: Ponència: «Els atípics articles de Pau Faner», de Joan Cantavella.

12 h: Taula rodona: «Les traduccions de l’obra de Pau Faner», amb Ursula Bedogni, Volker Glab i Pilar Arnau.

17 h: Ponència: «Els camins de l’aventura», de Joan F. López.

17.45 h: Ponència: «Un fillet amb unes ales. La mitificació de la infantesa en la narrativa breu de Pau Faner», d’Ismael Pelegrí.

18.45 h: Síntesi final.

20 h: Gastronomia: «La cuina de la fonda Roses: tast de receptes d’‘El mal de la guerra’», amb Fra Roger.

21.30 h: Sopar d’homenatge: «La cuina de l’Illa als llibres de Pau Faner», amb Fra Roger.

Diumenge, 5

11 h: Ruta literària: «Pau Faner, home de paraula», amb Miquel Àngel Limón.