Entrevistes en viu per atracar més la cultura

L’Ajuntament de Maó engega una nova iniciativa, en aquest cas, relacionada amb els mons de la cultura, l’art o la comunicació. Concretament, es tracta d’«El convidat del mes», unes entrevistes-col·loqui que realitzaran periodistes d’«Es Diari» als diferents personatges protagonistes.

Aquestes trobades tindran lloc el tercer dissabte de cada mes a Ca n’Oliver, des de el dia 21 fins al juny, sempre, a les 11.30 hores.

El regidor de Cultura, Héctor Pons, va presentar aquest dimecres aquest projecte, juntament amb el periodista Isaac Pons de Rosa, que serà l’encarregat de fer la primera de les entrevistes aquest dissabte. Serà, en una sessió que protagonitzaran Pitus Fernández i Carmen Periano, dues personalitats en l’àmbit teatral, com ho demostra el Premi Maria Lluïsa Serra-Taula d’Or 2017, concedit pel Consell, en reconeixement a la seva trajectòria.

Oferir més cultura

Héctor Pons destacà que l’objectiu principal d’aquest cicle d’entrevistes és «atracar al públic personalitats de l’àmbit de la cultura que puguin despertar interès i que puguin mostrar una part més propera i personal». Així, aquesta proposta s’adreça «a un públic vinculat a l’àmbit de la cultura, que necessita i agraeix les diferents activitats».

Per la seva part, el redactor del «Menorca», considerà que «aquesta és una activitat interessant per atracar el món de la cultura a la població». I com a mostra, la primera sessió, amb Periano i Fernández, que «tindrà un format d’entrevista, en la qual ells podran explicar la seva trajectòria i comentar la situació del món del teatre».

El primer trimestre es completarà amb dues trobades més. La primera, amb un dels referents de la literatura menorquina, l’escriptor ciutadellenc, Pau Faner. Serà el 18 de novembre, poc després del congrés internacional sobre la seva figura. i amb la col·laboració del professor i membre de l’IME, Ismael Pelegrí.

La darrera entrevista-col·loqui serà el 16 de desembre, amb el director general d’IB3, Andreu Manresa.

La idea és que el públic assistent també pugui participar de les reunions, amb preguntes durant l’acte o remetent qüestions a canoliver@ajmao.org fins 24 hores abans del mateix.

Des del consistori, Pons recordà que Ca n’Oliver es va inaugurar el 2015 i que després de dos anys d’una feina intensa de posada en funcionament, ara comença una nova etapa que s’ha de nodrir amb «el màxim d’activitats i de propostes culturals, per tal de convertir-lo en un referent clar de la cultura a la nostra ciutat».