El ‘Principal’ de Maó i el de Palma coproduiran espectacles junts

Dur espectacles teatrals importants o produir projectes rellevants és molt costós a Menorca. Tant, que sovint és inviable econòmicament. És així, que en la recerca d’una fórmula per poder oferir projectes més destacats, el Teatre Principal de Maó passa a col·laborar amb el Teatre Principal de Palma, per treballar conjuntament i afavorir l’arribada de més companyies i més muntatges.

Ja fa mesos que des del ‘Principal’ maonès fan feina amb els responsables de la sala mallorquina amb l’objectiu «de compartir programació i recursos, per fer que a les companyies més grosses els compensi venir a Menorca si també poden anar a Mallorca», explicava aquest divendres la gerent del teatre de Maó, Àngela Vallés. I no només això, ja que, a més, la idea és col·laborar també en la producció d’espectacles de forma conjunta. Això és, aprofitant que «el Teatre Principal de Palma té una partida pressupostària per a produccions pròpies juntament amb petites sales», afegí el regidor de Cultura, Héctor Pons.

Tot això es tradueix en la incorporació d’Àngela Vallés en una de les comissions amb què compta el ‘Principal’ palmesà, el que permetrà que «també tenguin en compte el nostre criteri a l’hora de programar», deia Pons, mentre que la gerent menorquina concretà que forma part «d’un dels tres comitès que tenen allà, el que treballa amb el teatre infantil». Els altres dos es dediquen al teatre de text i a l’experimental.

El primer projecte

Aquesta nova línia de col·laboració entre les dues sales, que es va presentar aquest divendres a Maó amb la presència del vicepresident i conseller de Cultura del Consell de Mallorca, Francesc Miralles, té ja el primer fruit. Concretament el 27 d’octubre, quan a l’escenari maonès s’hi representarà una producció del ‘Principal’ de Palma, «Les darreres paraules», amb text de Carme Riera sobre la figura de l’Arxiduc Lluís Salvador. Dirigeix Rafel Duran i és interpretada per Andreu Benito (Arxiduc) i el menorquí Josep Orfila (secretari).