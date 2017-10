Iñaki Gabilondo inaugura el curs de l’Ateneu el dia 13

El periodista basc Iñaki Gabilondo (1942) inaugurarà el divendres, dia 13 d’aquest mes, el nou curs de l’Ateneu de Maó amb una xerrada que porta per títol «Tiempos convulsos».

La presidenta de l’Ateneu, Margarita Orfila, veu molt encertat que sigui Gabilondo qui obri el curs en uns moments de tanta incertesa política i social.

«És una persona molt vinculada a Menorca des de fa molt anys i és un dels comentaristes polítics amb més prestigi del país. És una sort que puguem comptar amb ell per a inaugurar el curs», diu Orfila, que ahir estava preparant la inauguració de l’exposició «Crónica de un paisaje» a la Universitat de Granada, de la que és professora col·laborada extraordinària del Departament de Prehistòria i Arqueologia.

La ateneista destaca també el fet que el convidat sigui un home de ràdio, un mitjà de comunicació que semblava condemnat a mort per la televisió i que tanmateix continua sent una eina fonamental per a la comunicació contemporània.

COMPROMÍS

Amb una llarga trajectòria professional, Gabilondo va dirigir, des de setembre de 1986 a agost de 2005, el programa «Hoy por hoy» de la Cadena SER, el de més audiència de tota la història de la ràdio espanyola. Des de 2011 participa al diari «El País» i a la SER amb el videoblog «La veu d’Iñaki». El 2012 va ser guardonat amb el Premi Tomás y Valiente pel seu compromís amb la democràcia i les llibertats fonamentals.

Manté, des de fa anys, una viva relació amb Menorca, on resideix durant llargues temporades. Ciutadà a Maó, va ser pregoner de les festes de la Verge de Gràcia de 1988; ha participat en el Fòrum Illa del Rei, dóna suport a la reivindicació d’un millor transport aeri i també a les energies renovables.