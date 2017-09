Fauna talaiòtica aliena

El costum d’introduir animals foranis en un territori en concret no és una moda dels darrers temps. Ara sabem que el conill, el cérvol i la gallina van ser duits a Menorca durant la primera meitat del primer mil·lenni aC. És a dir, fa més de 2.500 anys.

Així ho afirma l’article «Faunal introductions to the balearic islands in the early 1st millenium cal BC» («Introduccions faunístiques a les Illes Balears a principiis del 1er mil·lenni aC»), que integra el volum d’enguany de la revista científica «Radiocarbon», que publica la Universitat d’Arizona i al Cambridge University Press.

Aquest estudi, redactat pels arqueòlegs Damià Ramis, Montserrat Anglada, Antoni Ferrer, Lluís Plantalamor i el químic Mark Van Strydonck, està basat en les troballes realitzades per aquet grup de científics al projecte d’excavació del poblat talaiòtic de Cornia Nou, que es va iniciar l’any 2007.

