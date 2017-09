Any de rècord amb 260 obres que aspiren a guanyar el Premi Born

El XLII Premi Born de Teatre ha assolit una nova fita, al registrar un total de 260 obres presentades al concurs. Una xifra que esdevé un nou rècord en la trajectòria del certamen que organitza el Cercle Artístic de Ciutadella, superant les 239 de fa dos anys.

L’increment d’enguany és especialment rellevant, tenint en compte que supera àmpliament les 196 obres presentades l’any passat. I també és destacable l’augment que hi ha hagut quant a originals, 39, arribats des de l’estranger. Açò suposa un creixement del voltant del 10 per cent.

El president del Cercle Artístic, Rafel Pallicer, valora molt positivament aquestes dades, ja que «vol dir que el prestigi i el reconeixement internacional van fent passes». Tant és així que «no hi ha a Espanya un premi teatral amb aquesta participació», i que «el fet que se mantengui una tònica elevada amb tantes obres vol dir que la feina i la difusió s’està fent bé».

Participació

El 82 per cent de les obres s’han remès des d’Espanya, principalment, encara que de manera menys destacada que altres anys, de Madrid i Catalunya (74 i 61, respectivament), així com d’altres comunitats com el País Valencià (21 obres), Andalusia (18), Galícia (11), Balears (6, tres de Menorca i tres de Mallorca), o Castella i Lleó i País Basc (4), entre d’altres. I en l’àmbit internacional, provenen de països com l’Argentina (7 textos), Cuba (5), els Estats Units, Mèxic i Equador (4), o d’altres com Uruguai, Colòmbia, Israel, Holanda o Suïssa.







