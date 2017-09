Es Far Cultural da un nuevo paso con la gestión de la Casa d’Artistes de Montpalau

Las dependencias donde no hace mucho tiempo se fabricaba queso, desde el pasado mes de marzo se destinan a acoger talleres de arte. Estamos hablando de la Casa d’Artistes de Montpalau, en el término municipal de Es Mercadal, un lloc cuyas tierras siguen destinadas a la actividad agrícola, pero no así su edificio principal, una caserío que ahora gestiona la asociación Es Far Cultural. «Nuestra intención es que sea un espacio de creación y de creadores», resume uno de los responsables de la entidad cultural, Cristian P. Coll, quien apunta que acoger residencias artísticas es una de las actividades principales de este nuevo proyecto, cuyo resultado se suele mostrar al público en una jornada de puertas abiertas.

Hasta la fecha han sido tres los artistas que han pasado ya por el lloc de Es Mercadal, que el próximo mes de noviembre dará cobijo a los participantes de otro de los programas más importantes de Es Far Cultural, Illes d’Art, que alcanza ya su tercera edición. Montpalau será sede compartida con otra ubicada en el centro del pueblo, ya que tal y como recuerda Coll que los participantes hagan vida en contacto con la población es también una de las «claves» de la iniciativa artística.

«Tener un espacio nuestro donde poder encontrarnos es un paso grande de cara a la consolidación», confiesa Coll en relación a la dirección de la casa de artistas que gestionan en régimen de alquiler. «Siempre estamos intentando hacer cosas nuevas y reinventarnos», apunta sobre una trayectoria con una agenda de actividades cada vez más amplia.

«Nuestro objetivo es generar lazos y redes a través del arte, nuestro pilar social está muy por encima de otras cosas», confiesan desde la entidad cultural, que este sábado (20 horas) estrena otra de sus novedades de la temporada, «En Directe», un programa musical que consiste en la celebración de conciertos privados, con inscripción previa, en Montpalau. Un ciclo que arranca con la actuación de Snowman lost his head y que continuará el 21 de octubre con Leonmanso.

La otra cita importante del mes es el taller que protagonizará el 30 de septiembre la mejicana Rurru Mipanocha, artista que reinterpreta gráficamente los mitos precolombinos de su país de origen.