L’organista del Papa dóna aquest dissabte un concert a Santa Maria

Joan Paradell, organista que toca en les celebracions litúrgiques presidides pel Papa a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, donarà aquest dissabte un concert a l’esglèsia de Santa Maria de Maó.

Paradell i Solé (Igualada, 1956) va ser nomenat al 2011 organista titular de la Capella Musical Pontifícia anomenada «Sistina», pel papa Benet XVI. D’aquesta manera, es convertí en el primer organista titular de la història d’aquesta capella creada el 1471, ja que, fins aquell moment, aquesta coral no havia comptat amb aquest càrrec.

En agraïment a la bona feina feta anteriorment durant quasi 30 anys com a organista de Santa Maria la Major, fou nomenat primer organista emèrit d’aquella basílica de Roma.

Prèviament va ser, a més d’organista titular de la Basílica de Santa Maria Major de Roma, catedràtic d’Orgue i Cant Gregorià al Conservatori estatal de Música Italià de Benevento.

És també el director artístic del Festival Internacional d’Orgue d’Igualada que es realitza anualment a la Basílica de Santa Maria d’Igualada. És considerat com un dels músics igualadins més destacats juntament amb Jordi Savall, David Padrós i Josefina Rigolfas.

Concertista

Com a concertista d’orgue ha actuat en múltiples països d’Europa i Amèrica del Sud en festivals nacionals i internacionals. El seu repertori comprèn música contemporània i antiga, amb especial interès per la música simfònica-organística. Ha actuat en diverses edicions de «Els orgues de Catalunya». Ha interpretat, en primera audició, obres d’autors contemporanis notables i ha fet enregistraments per a cadenes de ràdio i televisió a Itàlia i Espanya i per la Deutschalndradio de Berlín i Radio Sao Paulo de Brasil.Entre aquestes obres hi ha la guanyadora del Concurs «Cristóbal Halffter» l’any 1993. Amb el cor Polifonisti Romani ha enregistrat dos CDs amb composicions de Lorenzo Perosi i Valentí Miserachs. És autor de nombrosos enregistraments per a la casa Elledici

El concert de dissabte a Santa Maria, organitzat per La Mola y Spiritual Menorca, començarà a les 20.15 hores i té l’entrada gratüita fins a cobrir l’aforament.