Creix l’interès per la figura de Calbó

El 2017 va ser declarat «Any Pasqual Calbó». Amb motiu d’aquesta celebració des del 6 d’abril fins al 21 de gener, el Museu de Menorca alberga la major exposició monogràfica que s’ha fet sobre aquest pintor de la Menorca il·lustrada. Un espai que revalora i recopila un total de 45 obres i pel qual ja han passat 11.873 persones.

Balanç

Al juny, l’exposició temporal, l’única part del Museu oberta al públic actualment com a conseqüència de les obres estructurals i de millores en seguretat que s’hi estan fent, va rebre 2.002 persones, cinc-centes més que el recinte l’any passat. Per altra banda, el mes de juliol les xifres parlen de 2.136 visitants.

Carolina Desel, directora del Museu de Menorca, valora positivament la resposta que ha tingut l’exposició i totes les activitats que s’han anat programant al llarg d’aquests mesos. Mentre que a aquestes últimes hi participa sobretot públic local i persones que tenen l’Illa com a segona residència, els visitants de l’exposició són de moltes més nacionalitats. Predominen els catalans, seguits pels anglesos i aquest any, segons afirma Desel, «ha estat molt alta l’afluència de francesos». Així mateix afegeix que «les instal·lacions s’omplen sobretot els dies que fa mal temps».

Alguns dels visitants afirmen que «és una exposició molt completa», «un gran descobriment del personatge en molts nivells» i «una mostra que t’acosta perfectament a la societat menorquina de l’època a més de transportar-te per diferents llocs del món que l’artista va visitar durant el seu grand tour».