Un viatge al segle XVII amb un ball propi de la cort de Lluís XIV

El setè Festival de Música Antiga des Migjorn Gran arrenca aquest dijous, i ho fa amb un programa divers i interessant, per fer un acostament, no només a la música d’antany, sinó també a la dansa de l’època. És així que divendres hi haurà una ballada popular a l’estil mateix de la cort de Lluís XIV, en el que suposarà experimentar un viatge en el temps per conèixer les músiques i les danses del moment.

La mezzosoprano Eulàlia Fantova i el tiorba Ferran Pisà inauguraran el festival amb «Un viatge per Itàlia», amb un repertori molt centrat amb l’obra de Claudio Monteverdi, però no només. Així, es podran escoltar peces com «Scherzi musicalli», «Eri già tutta mia» o «Et è pur dunque vero» del compositor i cantant italià, així com altres de Giovanni Girolamo Kapsberger o Giovanni Felice Sances.

Va de danses

Per a divendres es proposa una activitat pionera a l’Illa, que constarà de dues parts. La primera serà una xerrada sobre la dansa històrica de l’època medieval fins a arribar al Barroc francès i a la cort de Lluís XIV, tot amb exemples visuals i coreogràfics, que donaran pas a una ballada popular per traslladar els assistents al Renaixement. Serà amb Laura Sintes, a partir de tractats de l’època i documents, i amb un maître à danser que mostrarà els passos i moviments i liderarà una danserie amenitzada pels músics, Eva Febrer, Oria Palau, Dimitri Kindynis, Nicolau Espinosa i Moisès Pelegrí.

El festival continuarà dissabte amb un concert inspirat en la Doctrina dels Afectes, i en la figura de René Descartes i les seves ‘passions’ (admiració, amor, odi, desig, alegria i tristesa), que es representaran amb un repertori amb peces de Bach, Leclair, Clérambault, Telemann, Haendel i Vivaldi.

El concert anirà a càrrec de l’Ensemble Il Gesto Armonico, grup que protagonitzarà també el darrer concert, «Papa Haydn», que girarà entorn d’un dels compositors més rellevants del període clàssic.

Els concerts

Dijous 17

«Un viatge per Itàlia», a les 21.30 hores, a l’Església de Sant Cristòfol.

Divendres 18

«Danserie renaissence venez danser», a les 20 hores, al Saló Verd.

Dissabte 19

«Sentio, ergo sum», a les 21.30 hores, a l’Església de Sant Cristòfol.

Dilluns 21

«Papa Haydn»,a les 21.30 hores, a la parròquia de Sant Cristòfol.