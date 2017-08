‘Clinc!’ i el món de bombolles de Pep Bou aterren a Maó

Amb tres dècades d’espectacles a l’esquena, Pep Bou arriba a Menorca amb la seva companyia artística per oferir un espectacle visual que està triomfant a França, on fa dos anys que gira. Es tracte de «Clinc!», un muntatge carregat de bombolles espectaculars pensat per a tota la família que es podrà veure al Teatre Principal el dijous 31 d’agost, en el marc de la programació especial per a les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

Xerrar de Pep Bou és xerrar de bombolles de sabó. Però no d’unes qualsevol, sinó d’aquelles carregades de poètica i bellesa i que canvien de colors a mesura que passen els segons, des del blanc al verd, o al magenta i al daurat, fins a tornar-se transparent i delicat, fins a esclatar com en un «clinc» de cristalls.

I durant aquests instants en què les bombolles prenen vida apareix una història creada i dirigida per Bou i que va ser finalista com a millor espectacle infantil en els XVI Premis Max de les Arts Escèniques.

L’argument

Isaías Antolín i Eduardo Telletxe posen en escena aquesta proposta que, com apunta el seu creador, comença amb un joc d’ombres xineses i que, quan els protagonistes descobreixen el públic que els contempla i l’escenari ple d’objectes i instrumental per fer bombolles, comencen a fer volar la imaginació i van creant un món de situacions carregades d’esferes de sabó, de totes les formes i colors. Tot, amb dos personatges, cara i creu, un més seriós i l’altre més divertit, que van animant la història.

Aquest és un espectacle interactiu, en el qual els actors, amb dosis de comicitat, fan partícips els assistents per convertir el xou en una proposta entretinguda. «És un espectacle per a fillets, però també està pensat per als adults, perquè estic en contra que allò que sigui per als infants sigui de riure per riure». Així, afirma que «sempre intento no caure en què un espectacle sigui només per entretenir, ha de ser real com la vida» perquè l’espectador s’hi senti identificat i ho pugui gaudir al màxim.

En aquest sentit, Pep Bou recordà la recomanació de Joan Brossa, qui «em va dir que era màgic» perquè un no es pot arribar a creure que amb una bombolla de sabó es puguin arribar a fer determinades coses. Les entrades de l’espectacle ja es poden adquirir tant a taquilla com per internet, per 12 o 15 euros.