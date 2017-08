Cris Juanico presenta el seu darrer disc a la Gran Musicale

A part de descans el més d’agost és sinònim de bona música a Menorca. I precisament des d’aquest divendres i fins diumenge açò és el que es podrà escoltar as Migjorn Gran gràcies a la celebració durant aquests tres dies de la tercera edició de la Gran Musicale, el Festival de Música al Carrer, organitzat per l’Ajuntament des Migjorn Gran i coordinat per Sa Xaranga.

Enguany el recorregut musical per diferents vies d’aquesta població s’encetarà aquest divendres, a partir de les 20.30 hores a les escales del Saló Verd amb l’actuació del ciutadellenc Cris Juanico, qui presentarà el seu nou disc, 13.

Es tracta d’un recopilatori en un doble CD, tant de les seves millors cançons com de destacades col·laboracions en les que ha intervingut aquest veterà artista. El nom d’aquesta nova producció obeeix al fet que són ja 13 els anys que han passat des de l’edició de Memòria, el seu primer treball en solitari.

Altra de les novetats d’aquesta edició és la inclusió d’un grup internacional; en aquest cas es tracta del duo americà especialitzat en música folk Over the moon, els quals agafaran el relleu una hora més tard al carrer Sant Cristòfol.

La gerent de Sa Xaranga, Judith Morillas, explica que de la resta de formacions quatre són grups locals: Pedro Sánchez & Joe Mina, Orlando & Jahiro Schmidt, Ian & Carol Jewel & Patricia Romero i Pele Punkator.

La resta són músics procedents de diferents indrets de Menorca com Puretones, el televisiu Shanti Gordi arran del seu pas per La Voz, Àngels Anglada & Anabel Villalonga, el duo de clarinet i guitarra Tickle Toe i Paolo & the Peas.

La majoria dels participants són repetidors, «la qual cosa demostra el gran ambient i plaer per la música que es respira as Migjorn Gran», afirma Morillas. Els concerts tindran una durada aproximada de 45 minuts i el seu horari permetrà al públic assisent poder gaudir de tots.

El batle des Migjorn, aquesta població, Pere Moll, explica que «amb esdeveniments com aquest es demostra que Es Migjorn Gran aposta per la cultura». Com diu el lema d’enguany, «la música és la resposta». Aquesta activitat se suma la que organitza Els Amics de l’Art des Migjorn Gran també de forma biennal i desde l’any 2006, la Gran Migjornale, una aposta per gaudir de l’art en espais públics i cases privades.





El programa

Divendres

A les 20.30. Concert de Cris Juanicoa les escales del Saló Verd.

A les 21.30. Concert de Over the moon al carrer Sant Cristòfol.

A les 22.45. Concert de Paolo & the Peas a la Plaça Menorca.

Dissabte

A les 19.30. Concert de Pedro Sánchez & Joe Mina al costat del restaurant S’Engolidor.

A les 20.30. Concert d’Orlando & Jahiro a la cruïlla Miranda del Toro amb St. Jaume.

A les 21.30. Concert de Puretones al carrer Francesc d’Albranca.

A les 22.30. Concert de Shanti & friends al carrer Major, junt a Correus.

Diumenge



A les 19.30. Concert de Ian & Carol Jewel & Patricia Romero al bar La Palmera.

A les 20.30. Concert de Tickle Toe a la floristeria Niyma.

A les 21.30. Concert de Pele Punkatordavall el pont.

A les 22.30. Concert de Àngels Anglada & Anabel Villalonga al bar S’Estilet.