Els monuments arqueològics hauran de tenir més protecció

Icomos considera que els límits i la zona d’amortiment dels béns que conformen la candidatura de la Menorca Talaiòtica no són adequats. Concretament, apunten que aquests límits són massa petits i que exclouen elements del pasaitge en molts casos, i que les zones d’amortiment (d’un màxim de 70 metres) són també reduïdes i que només ofereixen protecció en casos de transgressió immediata i que no servirien en cas de desenvolupaments urbanístics propers.

Aquesta és una de les observacions que el comitè tècnic d’Icomos va fer a l’expedient presentat per aconseguir la declaració de Patrimoni Mundial. Una qüestió que es va tractar en la primera de les dues sessions que del taller «Repensant la Menorca Talaiòtica: oportunitats per al nou expedient».

Durant aquest taller, que continuà ahir (al diari de demà hi haurà ampliació) i que està coordinada per la professora de la Universidad Complutense de Madrid i codirectora dels Congressos Internacionals de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial, Alicia del Castillo, es van posar sobre la taula els arguments d’Icomos per no concedir la declaració a Menorca.

