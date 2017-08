Un emotiu viatge per la vida de Pablo Carbonell

El Teatre Principal de Maó acollirà dimecres 23 d’agost l’espectacle «El mundo de la tarántula» del conegut cantant, humorista i actor espanyol Pablo Carbonell. La proposta és un viatge emocional per la vida del polifacètic artista. Un número enginyós amb un format a mig camí entre el monòleg i el musical que està inspirat en el seu llibre autobiogràfic, un treball que porta per títol el mateix que la funció.

Proximitat

El novembre del 2009 va ser la darrera vegada que l’actor va actuar al Teatre Principal en una obra titulada «La curva de la felicidad». Ara, vuit anys després, el còmic torna amb un espectacle més personal on es despulla artísticament i on s’apropa de ple a l’espectador en una revisió divertida dels moments més emotius del seu recorregut vital.

En aquesta cita, Carbonell explicarà moltes vivències bones i alegres que ha experimentat però també altres de més difícils. Ell mateix reconeix que «és un mirall de la vida, una funció plena d’ensopegades, drogues, reflexió i maduresa».

Per fer-ho possible ha estat molt important la feina del seu director José Troncoso, el qual ha aconseguit allunyar el to conferenciant o l’aspecte testimonial de la creació. Les coses en aquest xou no es narraran sinó que més aviat se sentiran i es viuran de primera mà amb un desenvolupament dinàmic, proper i espontani.

Cançons dels Beatles, Bob Dylan, Simon & Garfunkel o Cat Stevens són algunes de les que es podran escoltar a la vetllada. I és que una de les facetes més conegudes de Carbonell és la de cantant. Aquest mateix divendres va actuar al Claustre del Carme amb la seva formació Los Toreros Muertos.

Aquests últims i molts altres noms formaran part del número que té preparat. «Encara que sigui un monòleg, el cert és que no aturo de dialogar a l’escenari amb gent molt diversa».

Pablo Carbonell és molt conegut per haver participat en nombrosos programes i sèries de televisió. L’andalús va començar sortint a «La bola de cristal» i amb el temps han estat molts els espais televisius que l’han precedit; «Caiga quien caiga», «Tú sí que vales», «Hospital Central», «El Intermedio»... És una persona amb molt per contar, que ha viscut milers d’experiències i que sempre ha estat acompanyat de grans mestres. «L’espectacle també és un bell homenatge a tots ells», afirma,

L’andalús promet al públic «una nit d’humor sense cap paraulota i plena de dinamisme». Es tracta d’un dels actes de primer nivell més esperats de la programació d’aquest estiu al Principal. Tal com va afirmar ahir la gerent Àngela Vallés, les entrades ja es troben a la venda per a tothom que en vulgui formar part.