Ovació al ‘Principal’ per una nit d’excel·lència dansística

La dansa s’apoderà dimecres de cada mil·límetre quadrat del Teatre Principal, en una nit fantàstica, la que oferiren els nou ballarins que participaren en la Menorca Summer Ballet Gala. Un espectacle organitzat per Alba Estudi de Dansa i Joel Toledo, i que comptà amb artistes com Sergio Bernal i el Premi Nacional de Dansa 2016, Joaquín de Luz.

La vetllada prometia. Així ho van entendre les 700 persones que esgotaren, pràcticament, les localitats de la sala maonesa en una nit d’elevadíssimes temperatures, les quals van anar pujant encara més per l’entusiasme del públic, a mesura que els ballarins anaren executant el programa, amb mostres de dansa clàssica, contemporània, neoclàssica o la moderna, incloent tocs portuguesos amb Daniel Domènech i la peça «Mais que um Fado».

Havien encetat el repertori les parelles formades per Laura Rosillo i Daniel Montero i Alícia García i Héctor Ferrer, i hi va haver originals coreografies com la didàctica creada per Eric Gauthier, que va posar en escena Daniel Montero, a partir de les 101 posicions de la dansa clàssica. Fou una lliçó pràctica que demostrà les infinites possibilitats d’aquest art.

Especials van ser les actuacions de Joaquín de Luz i Sergio Bernal a «Focia de caballeros», un intens mà a mà que potenciava la figura masculina en la dansa, com una reivindicació de l’important paper dels ballarins. De fet, sis dels nou artistes eren homes.

La perfecció dels moviments va quedar palesa en tot moment, amb autèntiques exhibicions físiques que deixaven al descobert la perfecció del cos humà, masculí i femení. La nit la van tancar la coreana Hyo-Jung Kang i el mexicà Pablo von Sternenfels amb un pas de deux de Marius Petitpa. El teatre es posà dempeus.