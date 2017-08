L’encanteri de Maria del Mar Bonet

Maria del Mar Bonet no va decebre a les Pedreres de Lithica en un concert ple de sentit, memòria i emocions. La cantautora mallorquina celebra els 50 anys de la seva trajectòria musical i va voler retornar a un lloc en el qual va actuar per primera vegada ara fa 22 anys. No va perdre els records i es va introduir al·ludint al que va dir aquell dia llunyà: «Cantar a Lithica és com cantar a totes les cases de Ciutadella», una expressió plena d’estima cap a Menorca i Ciutadella, que recorda amb enyor.

El temps programat per al concert no li donà temps a desplegar l’ample repertori de cançons i, òbviament, no pogué oferir totes les peces que tant haguera agradat al nombrós públic assistent. Tanmateix, no va decebre en absolut, perquè la tria feta per a la nit ciutadellenca va ser d’allò més plaent. No hi faltaren «Què volen aquesta gent?» o «La Balanguera», ja cap al final, clàssiques inoblidables. Entremig, un repertori d’encanteri que feu emocionar a molts dels presents. El record de cadascuna de les quatre realitats illenques vingué del poema de Vicent Andrés Estellés, «Les Illes», una altra de les cançons sentides.

Maria del Mar Bonet tingué el record de qui li va fer conèixer, de molt joveneta, la música tradicional de Menorca: el mestre menorquí Llorenç Galmés, de qui ella va estimar el cançoner menorquí, interpretant algunes cançons i finalitzant el concert amb el «Llangardaix d’Alaior».

Acompanyada de forma magistral pel guitarrista Borja Penalba, la nit de Maria del Mar Bonet va ser un temps d’encanteri en un marc fantàstic com ho són les pedreres de Lithica, en una nit de forta xafogor que ella, dolça i complaent, va refrescar amb la seua veu i amb la tendresa de sempre.